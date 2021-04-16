Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном обсудил вступление Украины в ЕС. Он рассказал о декларации о поддержке евроинтеграции Украины.

Зеленский предоставил Макрону декларацию для ознакомления и предложил поставить под ней свою подпись. Декларация, как рассказал Зеленский, является инициативой Украины и ее уже подписал ряд европейских стран.

"Мы подготовили декларацию, которую мы укладываем между странами-партнерами, между странами ЕС. И та или другая страна подписывает с нами декларацию, если поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС. Я предложил Франции также поддержать Украину", - сказал украинский президент.