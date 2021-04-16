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Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Новина українською → Париж, Пятница 16 апреля 2021 20:32
Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, президенты Украины и Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном обсудил вступление Украины в ЕС. Он рассказал о декларации о поддержке евроинтеграции Украины.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский предоставил Макрону декларацию для ознакомления и предложил поставить под ней свою подпись. Декларация, как рассказал Зеленский, является инициативой Украины и ее уже подписал ряд европейских стран.

"Мы подготовили декларацию, которую мы укладываем между странами-партнерами, между странами ЕС. И та или другая страна подписывает с нами декларацию, если поддерживает Украину в стремлении быть членом ЕС. Я предложил Франции также поддержать Украину", - сказал украинский президент.

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча Зеленского с Макроном, а по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема сегодняшних переговоров - российская агрессия против Украины.

Кроме того, Зеленский обсудил с Макроном вступление Украины в НАТО. Зеленский призвал Францию помочь Украине с получением Плана действий относительно членства в НАТО.

До этого Зеленский в интервью европейской газете сказал, что Украина не может бесконечно "оставаться в комнате ожидания" ЕС и НАТО.

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