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Зеленский на встрече с Макроном говорил о НАТО: я бы хотел услышать конкретику

Новина українською → Париж, Пятница 16 апреля 2021 18:26
Зеленский на встрече с Макроном говорил о НАТО: я бы хотел услышать конкретику Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднимал тему вступления в НАТО. С немецким канцлером Ангелой Меркель это не обсуждалось.

Об этом он заявил на брифинге в Елисейском дворце.

"С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос", - заявил Зеленский.

По его словам, Киев чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления Плана действий по членству в НАТО для Украины.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что предложил Макрону подписать декларацию о поддержке стремлений Украины стать членом Европейского союза.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" Европейского союза и НАТО. По его словам, настало время перейти на новый уровень отношений и пригласить Киев в Евросоюз и НАТО.

Также ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

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