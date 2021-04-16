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Зеленський запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України в ЄС

Новость на русском → Париж, П'ятниця 16 квітня 2021 20:32
Зеленський запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України в ЄС Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, президенти України та Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном обговорив вступ України в ЄС. Він розповів про декларацію щодо підтримки євроінтеграції України.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський надав Макрону декларацію для ознайомлення та запропонував поставити під нею свій підпис. Декларація, як розповів Зеленський, є ініціативою України і її вже підписала низка європейських країн.

"Ми підготували декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між країнами ЄС. І та чи інша країна підписує з нами декларацію, якщо підтримує Україну у прагненні бути членом ЄС. Я запропонував Франції також підтримати Україну", - сказав український президент.

Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбулася зустріч Зеленського з Макроном, а по відеозвязку до них приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема сьогоднішніх переговорів - російська агресія проти України.

Крім того, Зеленський обговорив з Макроном вступ України в НАТО. Зеленський закликав Францію допомогти Україні з отриманням Плану дій щодо членства в НАТО.

До цього Зеленський в інтерв'ю європейській газеті сказав, що Україна не може нескінченно "залишатися в передпокої" ЄС і НАТО.

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