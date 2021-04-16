Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, после видеоконференции призывают к отводу российских войск от украинской границы и аннексированного Крыма. Лидеры провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба канцлера Германии.
Отмечается, что в ходе встречи лидеры Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе. "Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации", - подчеркивается в пресс-релизе.
Меркель и Макрон также подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры Германии и Франции отметили необходимость выполнения Минских договоренностей. Кроме того, они заявили о готовности продолжить сотрудничество в "нормандском формате".
Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский провел ровел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. На итоговом брифинге украинский лидер отметил, что президент РФ Владимир Путин не захотел присоединиться к встрече.
Отметим, Зеленский в ходе визита во Францию охарактеризовал отношения с Макроном как теплее, чем погода.
Ранее украинский лидер комментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет такой вид.