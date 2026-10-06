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Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти

06:27 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти Фото: наслідки російської атаки на міст у Запоріжжі (t.me/zoda_gov_ua)
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Вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух ним тимчасово перекрили, двох чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 43 та 54 роки.

Їх доправили до лікарні, обидва перебувають у легкому стані.

Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти
Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/zoda_gov_ua)

Рух мостом тимчасово заблокували. Масштаби пошкоджень наразі з'ясовують.

Оновлено 7:45

Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до п'яти. Окрім двох чоловіків 43 і 54 років, поранення дістали жінки 24 і 59 років та 36-річний чоловік.

Згодом з'ясувалося, що двоє перших постраждалих є працівниками Червоного Хреста: атака застала їх дорогою на роботу. Усім пораненим надають медичну допомогу.

Протягом останнього тижня росіяни систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві. 1 жовтня Південний міст атакували двома дронами, а ввечері удар пошкодив його опору та дорожнє полотно. Вранці 3 жовтня під ударом опинився й Північний міст, де пошкодило дорожнє полотно та тролейбусну мережу.

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Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти
Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти
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