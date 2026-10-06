Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти
Вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух ним тимчасово перекрили, двох чоловіків госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 43 та 54 роки.
Їх доправили до лікарні, обидва перебувають у легкому стані.
Рух мостом тимчасово заблокували. Масштаби пошкоджень наразі з'ясовують.
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Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до п'яти. Окрім двох чоловіків 43 і 54 років, поранення дістали жінки 24 і 59 років та 36-річний чоловік.
Згодом з'ясувалося, що двоє перших постраждалих є працівниками Червоного Хреста: атака застала їх дорогою на роботу. Усім пораненим надають медичну допомогу.
Протягом останнього тижня росіяни систематично б'ють по мостах через Дніпро в Києві. 1 жовтня Південний міст атакували двома дронами, а ввечері удар пошкодив його опору та дорожнє полотно. Вранці 3 жовтня під ударом опинився й Північний міст, де пошкодило дорожнє полотно та тролейбусну мережу.