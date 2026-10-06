Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: кількість поранених зросла до п'яти

Вранці 6 жовтня росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух ним тимчасово перекрили, двох чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків віком 43 та 54 роки.

Їх доправили до лікарні, обидва перебувають у легкому стані.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/zoda_gov_ua)

Рух мостом тимчасово заблокували. Масштаби пошкоджень наразі з'ясовують.

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Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки зросла до п'яти. Окрім двох чоловіків 43 і 54 років, поранення дістали жінки 24 і 59 років та 36-річний чоловік.

Згодом з'ясувалося, що двоє перших постраждалих є працівниками Червоного Хреста: атака застала їх дорогою на роботу. Усім пораненим надають медичну допомогу.