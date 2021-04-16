Зеленский рассказал о переговорах с Макроном и Меркель: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 апреля, совершил рабочий визит в Париж . Там у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Володимир Зеленський спілкується з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Володимир Зеленський спілкується з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Posted by Офіс Президента України on Friday, April 16, 2021

Об отношениях с Макроном

Зеленский рассказал, что у него с французским президентом хорошие отношения и он благодарен ему за это.

"Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - сказал он.

Нормандский формат без Путина

В Париже украинский президент поговорил не только с Макроном, но и с Меркель, которая подключилась к разговору по видеосвязи. Главная тема разговора - урегулирование ситуации на Донбассе.

Разговор происходил без президента России Владимира Путина, который является стороной переговоров в нормандском формате. В то же время Зеленский настроен поговорить с российским президентом.

"Подключения Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы вчетвером подключились", - заявил президент.

Анонс встречи нормандских советников

Зеленский анонсировал новую встречу советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, которая должна состояться 19 апреля. Советники обсудят кластеры для выполнения минских договоренностей.

"Советники подготовят приложения к кластерам, с чем согласны, с чем - нет. Это кластеры относительно минских договоренностей. Хочется верить, что будет результат", - подчеркнул глава государства.

Работа КПВВ и обмен пленными

Зеленский рассказал, что пожаловался на то, что российские оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, в том числе и новых, которые открыла Украина. Также он пожаловался на блокировку процесса обмена пленными. Он подчеркнул, что Украина подала списки на обмен, но другая сторона - нет.

Предстоящая встреча президентов России и США

Зеленский поддержал инициативу президента США Джо Байдена о встрече с российским президентом Владимиром Путиным в третьей стране. Он не исключает, что среди тем разговора может быть Украина, но, по его мнению, обсуждение Украины без Украины не будет предметным.

Сильная страна та, у которой есть вакцина

Зеленский также высказался о вакцине. По его убеждению, сейчас сильнейшими странами являются те, у которых есть вакцина, а не оружие.

"Самая сильная страна, это не та, где оружие, а та - где есть вакцины. Иногда от небольших стран зависит будущее. Надо уважать страны не по размеру", - подчеркнул он.

Предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Украинский лидер рассказал, что обсудил с Макроном вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Зеленский отметил, что чувствует поддержку Франции в вопросе предоставления ПДЧ, но хотел бы конкретики.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции ... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил он.