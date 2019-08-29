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Зеленський запропонував кандидатуру на пост міністра оборони

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:07
Зеленський запропонував кандидатуру на пост міністра оборони
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Зеленський пропонує призначити Загороднюка главою Міноборони

У ході засідання Верховної ради України 29 серпня президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру Андрія Загороднюка на пост міністра оборони. Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної ради.

Загороднюк на початку липня став радником президента Зеленського. Пізніше він став членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Зазначимо, що можливий майбутній мністр оборони керує компанією "Діскавері Бурове обладнання".

У 2015-2017 роках Загороднюк очолював "Проектний офіс реформ" при міністерстві оборони.

Він має диплом Оксфордського університету, диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховній Раді запропонують проголосувати за кандидатуру Олексія Оржеля - до розгляду на посаду міністра енергетики і екології України, Вадима Пристайка - на пост глави закордонних справ. Серед них також виявився Загороднюк.

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