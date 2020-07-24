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Зеленский предлагает арестовывать без залога за наркопреступления

Украина, Пятница 24 июля 2020 12:06
Зеленский предлагает арестовывать без залога за наркопреступления
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Раде появился текст законопроекта президента

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ожидается, что этот закон позволит правоохранительным органам более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ.

Напомним, ранее Зеленский предложил дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3915, однако сначала его текст отсутствовал.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Напомним, Зеленский также предлагает ВР изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Как писало РБК-Украина, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы президента.

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