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Зеленський пропонує арештовувати без застави за наркозлочини

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 12:06
Зеленський пропонує арештовувати без застави за наркозлочини
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Раді з'явився текст законопроекту президента

Президент України Володимир Зеленський пропонує заборонити призначати заставу у якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Очікується, що цей закон дасть змогу правоохоронним органам ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків та психотропних речовин.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував дати право слідчому судді не визначати розмір застави в кримінальному провадженні. Глава держави вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3915, проте спочатку його текст був відсутній.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Нагадаємо, Зеленський також пропонує ВР змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону.

Як писало РБК-Україна, раніше КСУ визнав неконституційними положення судової реформи президента.

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