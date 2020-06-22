Число судей ВС не сократят: Зеленский хочет изменить свою судебную реформу

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент предлагает Раде изменить свою судебную реформу, признанную КСУ неконституционной

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону. В частности, он предлагает отменить сокращение числа судей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Глава государства определил закон как неотложный.

Предыстория

Зимой КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно о:

ликвидации Верховного суда Украины;

изменении количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;

статусе и организации деятельности органов судейского управления - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

деятельности комиссии по вопросам добропорядочности и этики;

процедуре осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.

Проблема двух Верховных судов

Согласно правовой позиции КС, нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. Проект предлагает, чтобы судей Верховного суда Украины зачисляли в штат Верховного суда в кассационный суд юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие. При этом они подлежат квалификационному оцениванию в течение одного года со дня зачисления.

Особенности же порядка и методологии квалификационного оценивания таких судей будет утверждать Высший совет правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Порядок формирования ВККСУ

Новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначать Высший совет правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы с соответствующим стажем профессиональной деятельности.

Отбор будет проводить конкурсная комиссия в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. Предлагается, чтобы в нее входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные ВСП. Последний будет определять их на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции/судебной власти/предотвращения и противодействия коррупции.

Проект отменяет создание и деятельность Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. В правовой позиции КС указано, что "орган, учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционного органе".

Сокращение числа судей Верховного суда с 200 до 100 отменяется

Законопроект отменяет ограничение максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде. Эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.

Проект, соответственно, исключает из действующего закона № 193–ІХ положение о проведении отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей ВС.

Кроме того, меняются и процедуры дисциплинарного производства в отношении судьи.

В интервью РБК-Украина глава комитета по вопросам правовой политики, нардеп Андрей Костин рассказал, что проблему с двумя Верховными судами в Украине можно решить путем присоединения одного к другому.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского.

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Автор: Юлия Струк