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КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского

Новости » Политика     11.03.2020 - 18:54
КСУ признал неконституционными положения судебной реформы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нормы о сокращении Верховного суда признаны неконституционными

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского. Об этом РБК-Украина сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, ряд положений реформы были отменены.

"Сегодня КСУ вынес решение по судебной реформе Зеленского. Неконституционными признаны ряд положений", - сообщил Вениславский.

В то же время, по данным источника РБК-Украина в суде, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ признал неконституционным конкурс в новый Верховный суд. В обнародованном решении КСУ также обратил внимание, что переименования Верховного суда Украины в Верховный суд не должно было проходить без автоматического перевода судей. КСУ пришел к выводу, что между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда не было отличий.

В итоге суд установил, что судьи Верховного суда Украины должны были продолжать осуществлять свои полномочия без участия в конкурсе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныСудебная реформа
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