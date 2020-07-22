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Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога

Украина, Среда 22 июля 2020 17:21
Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент внес соответствующий проект закона в Верховную раду

Президент Владимир Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3915.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован в понедельник, 21 июля. Однако пока текст документа отсутствует.

Президент определил его как неотложный.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Зеленский также предлагает Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Как писало РБК-Украина, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы президента.

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