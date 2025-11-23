Зеленський: позиція РФ почала заходити на Захід через суб'єктів з України
Проросійські наративи почали заходити в західний інформаційний простір від людей з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
"Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, зокрема, через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - зазначив він.
За його словами, потрібно рухатися так, щоб посилити, а не підвісити українську державну позицію.
"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом потрібно відчувати відповідальність за Україну", - додав Зеленський.
Він також зазначив, що люди в Україні мають вигравати від усіх політичних рішень. Тому переговірники уважно працюють над усіма документами з партнерами.
Нагадаємо, раніше цього тижня на тлі публікацій про мирний план президента США Дональда Трампа для України президент виходив зі зверненням до нації. У ньому він, зокрема, закликав політиків припинити "срач і політичні ігрища" в небезпечний для країни момент.
Зазначимо, сьогоднішнє звернення Зеленський записував після доповідей делегації з Женеви про перебіг консультацій щодо спірних пунктів мирного плану Дональда Трампа.
За його словами, у цьому плані вже багато змінюється, а команда президента США чує доводи української сторони.
Як пишуть західні медіа, у Женеві американська сторона звинуватила Україну в зливі "негативних деталей" про мирні пропозиції Трампа. З української сторони цей момент ніяк не прокоментували.
За словами глави делегації США Марко Рубіо, загалом сьогоднішня зустріч була найпродуктивнішою за рік у питанні врегулювання війни Росії проти України. Але підкреслив, що потрібен ще час, щоб доопрацювати всі пункти.