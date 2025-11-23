Зеленський: позиція РФ почала заходити на Захід через суб'єктів з України

Проросійські наративи почали заходити в західний інформаційний простір від людей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

"Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, зокрема, через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає", - зазначив він.

За його словами, потрібно рухатися так, щоб посилити, а не підвісити українську державну позицію.

"Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується: з українським паспортом потрібно відчувати відповідальність за Україну", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що люди в Україні мають вигравати від усіх політичних рішень. Тому переговірники уважно працюють над усіма документами з партнерами.