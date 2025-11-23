США звинуватили Україну у зливі "негативних деталей" плану Трампа, - Axios

У неділю, 23 листопада, між США та Україною відбулися в Женеві переговори щодо мирного плану Трампа. Під час зустрічі Вашингтон звинуватив Київ у зливі негативних деталей документа в ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

Також джерела повідомили, що українська сторона представила зустрічну пропозицію до американців із проханням внести зміни до плану Трампа. США зі свого боку висловили готовність внести "деякі зміни".

Після цього українці нібито погодилися опублікувати "позитивну заяву одного зі своїх переговірників, щоб прояснити ситуацію".

"Під час зустрічі американська сторона звинуватила українську у витоку негативних подробиць про план в американську пресу", - пише журналіст.

Як відомо, після переговорів держсекретар США Марко Рубіо і глава Офісу президента України Андрій Єрмак вийшли на публіку з оптимістичними заявами. Але як кажуть два джерела, заяви були зроблені після "напруженої зустрічі".

Мирний план США

Нагадаємо, днями США представили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Згідно з документом, Україна має вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це країна отримає гарантії безпеки за аналогією НАТО.

У Єврораді вчора заявили, що цей план може стати основою для миру, але він потребує суттєвих доопрацювань. В Україні теж план був сприйнятий неоднозначно. На тлі цього і виникла сьогоднішня зустріч у Женеві між США, Україною та Європою, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

До слова, за даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп і держсекретар США Марко Рубіо до останнього не знали про новий мирний план. Розробкою документа займалися спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланник Кирило Дмитрієв.

Дорогою до Женеви Рубіо сказав двом сенаторам, що план є російським, що це не пропозиція США. Хоча у ЗМІ він написав, що цей план від Сполучених Штатів Америки.

До слова, після переговорів у Женеві між США та Україною, Рубіо заявив, що до мирного плану Трампа вносяться зміни. Він додав, що пізніше може бути надана додаткова інформація.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак теж сказав про гарний прогрес, додавши згодом у себе в соцмережах, що остаточний документ затвердять президент США Дональд Трамп і президенти України Володимир Зеленський.

Як відомо, Трамп поставив Україні дедлайн: згоду на угоду потрібно дати до 27 листопада. При цьому він підтвердив, що його пропозиція не є остаточною і в неї можуть бути внесені зміни.

Тим часом у ЗМІ вже з'явився окремий план Європи та України. Документ базується на плані Трампа, але має чимало відмінностей від оригіналу. Детальніше з ним можна ознайомитись - в матеріалі РБК-Україна.