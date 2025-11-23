ua en ru
Зеленский: позиция РФ начала заходить на Запад через субъектов из Украины

Киев, Воскресенье 23 ноября 2025 22:31
UA EN RU
Зеленский: позиция РФ начала заходить на Запад через субъектов из Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Данила Крамаренко

Пророссийские нарративы начали заходить в западное информационное пространство от людей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает", - отметил он.

По его словам, нужно двигаться так, чтобы усилить, а не подвесить украинскую государственную позицию.

"Рассчитываю, что меня услышат сейчас те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что люди в Украине должны выигрывать от всех политических решений. Поэтому переговорщики внимательно работают над всеми документами с партнерами.

Напомним, ранее на этой неделе на фоне публикаций о мирном плане президента США Дональда Трампа для Украины президент выходил с обращением к нации. В нем он в том числе призывал политиков прекратить "срач и политические игрища" в опасный для страны момент.

Отметим, сегодняшнее обращение Зеленский записывал после докладов делегации из Женевы о ходе консультаций по спорным пунктам мирного плана Дональда Трампа.

По его словам, в этом плане уже много меняется, а команда президента США слышит доводы украинской стороны.

Как пишут западные медиа, в Женеве американская сторона обвинила Украину в сливе "негативных деталей" о мирных предложениях Трампа. С украинской стороны этот момент никак не прокомментировали.

По словам главы делегации США Марко Рубио, в целом сегодняшняя встреча была самой продуктивной за год в вопросе урегулирования войны России против Украины. Но подчеркнул, что потребуется еще время, чтобы доработать все пункты.

Владимир Зеленский Война России против Украины мирный план США
