Зеленский: позиция РФ начала заходить на Запад через субъектов из Украины

Пророссийские нарративы начали заходить в западное информационное пространство от людей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает", - отметил он.

По его словам, нужно двигаться так, чтобы усилить, а не подвесить украинскую государственную позицию.

"Рассчитываю, что меня услышат сейчас те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что люди в Украине должны выигрывать от всех политических решений. Поэтому переговорщики внимательно работают над всеми документами с партнерами.