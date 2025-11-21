"Держава має працювати". Зеленський закликав припинити політичні ігрища в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, особливо українських політиків, "зібратися, прийти в себе" та "припинити політичні ігрища". Він нагадав, що в усіх зараз один ворог, а Україна перебуває в одному з найважчих періодів історії.

"Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі, треба зібратися, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що зараз не варто забувати та плутати, хто саме є ворогом України та нагадав, як з перших днів війни його намагалися погрозами, вмовляннями, пропозиціями змусити здати країну ворогу.

"Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходоки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише в.о. Президента України. Чим це закінчилось? Відомо. Чимало з цих ходоків стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами "домой в родну гавань", - попередив президент.

Зеленський підкреслив, що він не зрадив Україну тоді, не зробить цього і зараз. У 2022 році за плечима уряду та президента була підтримка "кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього, всього нашого народу".

"Я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії я не один, що українці вірять у свою державу, що ми єдині й в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами мені буде набагато легше добиватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100% знаючи - за мною народ України", - резюмував він.