Зеленский пожал руку Путину при знакомстве, - Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатием.

Отметим, что это первый личный контакт президентов двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.

На полях нормандского саммита в Париже планируется встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече.

Отметим Зеленский уже подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием Путина может поднять вопросы транзита газа.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщал, что документ, который подпишут участники нормандской встречи, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной.

В России также заявляли, что Путин планирует на полях нормандской встречи обсудить с Зеленским вопрос газового контракта между странами и призвали не завышать ожидания от встречи в нормандском формате 9 декабря в Париже.