Зеленський потиснув руку Путіну під час знайомства, - Пєсков

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін потиснули один одному руки перед нормандської зустріччю. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Путін і Зеленський перед початком переговорів у нормандському форматі обмінялися рукостисканням.

Відзначимо, що це перший особистий контакт президентів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

На полях нормандського саміту в Парижі планується зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним тет-а-тет. Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі.

Зазначимо Зеленський вже підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю Путіна може підняти питання транзиту газу.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомляв, що документ, який підпишуть учасники нормандської зустрічі, не буде містити ніяких юридичних зобов'язань для України.

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером на полях нормандського саміту в Парижі не буде формальною.

У Росії також заявляли, що Путін планує на полях нормандської зустрічі обговорити з Зеленським питання газового контракту між країнами і закликали не завищувати очікування від зустрічі в нормандському форматі 9 грудня в Парижі.