Зеленський поїде у Францію готувати з Макроном саміт з питань безпеки

"Глава держави (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження і посилення військової та фінансової підтримки України своїм головним пріоритетом", - йдеться у пресрелізі.

Саміт з питань безпеки

Як відзначає Le Monde, саміт буде продовженням зустрічей у Парижі й Лондоні, що відбулись протягом останніх тижнів й мали на меті надати Україні гарантії безпеки в рамках можливої майбутньої мирної угоди з Росією.

Метою нової зустрічі буде "завершення" роботи над:

"короткостроковою" військовою підтримкою України;

над "стійкою моделлю української армії для запобігання російським вторгненням (в майбутньому, - ред.)";

над "гарантіями безпеки, які можуть забезпечити європейські армії" в рамках розгортання на території України.

До саміту були запрошені більше 20 країн з Європейського союзу (ЄС) та НАТО, включаючи Британію, Канаду, Норвегію та Туреччину.