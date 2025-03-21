Стармер ініціює заходи безпеки, що не дозволять Путіну порушити мирну угоду щодо України

Президент Росії Володимир Путін порушить мирну угоду з Україною, якщо країна не буде захищена.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами очільника британського уряду, будь-яка угода про припинення бойових дій між Росією та Україною буде "тривалою" лише за умови, що буде "вжито заходів безпеки".

"Домовленості щодо безпеки дадуть зрозуміти Росії, що будуть серйозні наслідки, якщо вона порушить будь-яку угоду", - заявив Стармер після зустрічі вищого військового керівництва у Лондоні.

Прем'єр також зазначив, що Британія та її союзники переходять від "політичного імпульсу" до "військового планування", яке, за його словами, "має бути зроблене зараз", - до того, як угода буде укладена.

"Життєво важливо, щоб ми виконали цю роботу, тому що ми знаємо одну річ напевно: угода, за якою нічого не стоїть, - це те, що Путін порушить. Ми знаємо це, тому що це сталося раніше. Я абсолютно впевнений, що це станеться знову", - сказав глава уряду.

У Лондоні в об'єднаному штабі відбулася закрита нарада керівників військових відомств 20 країн. Під час зустрічі присутні обговорювали пропозиції щодо розміщення військ в Україні для гарантування безпеки в рамках будь-якої мирної угоди з РФ.

За підсумками зустрічі, Стармер заявив працівникам ЗМІ, що переговори у Лондоні були зосереджені на тому, як "зберегти небо, моря і кордони України в безпеці".