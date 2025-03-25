Зеленский поедет во Францию готовить с Макроном саммит по вопросам безопасности

"Глава государства (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.) подтвердит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом", - говорится в пресс-релизе.

Саммит по вопросам безопасности

Как отмечает Le Monde, саммит будет продолжением встреч в Париже и Лондоне, которые состоялись в течение последних недель и имели целью предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения с Россией.

Целью новой встречи будет "завершение" работы над:

"краткосрочной" военной поддержкой Украины;

над "устойчивой моделью украинской армии для предотвращения российских вторжений (в будущем, - ред.)";

над "гарантиями безопасности, которые могут обеспечить европейские армии" в рамках развертывания на территории Украины.

На саммит были приглашены более 20 стран из Европейского союза (ЕС) и НАТО, включая Британию, Канаду, Норвегию и Турцию.