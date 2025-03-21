Лідери ЄС на саміті обговорять подальшу підтримку України з президентом Зеленським

В наступний четвер, 27 березня, у Парижі відбудеться саміт лідерів країн-союзниць Києва, в якому візьме участь президент Володимир Зеленський.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV та агентства Bloomberg.

"Наступного четверга, ми проведемо саміт Коаліції охочих", - сказав глава держави за підсумками засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Макрон додав, що під час зустрічі він хоче переконатися, що "є повторне і чітке зобов’язання, а, можливо, трохи більше конкретики, щодо короткострокової підтримки України".

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg з посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що наступного тижня лідери країн ЄС Німеччини, Італії та Польщі, а також Великої Британії та Канади, які не входять до ЄС, проведуть зустріч у Парижі для обговорення подальшої підтримки України.