Зеленський пояснив, про який прогрес говорив Віткофф: питання поступок не стоїть

У заяві щодо прогресу у перемовинах між Україною та США йдеться не про поступки з боку Києва, а про глибше розуміння української позиції американською стороною.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, нещодавні багатогодинні зустрічі з командою США, зокрема зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, стали першими переговорами у такому форматі безпосередньо з українським керівництвом. До цього американська команда проводила консультації як з українськими та європейськими представниками, так і з російською стороною.

"Я завжди дуже хотів, щоб ця команда приїхала в Україну, але був готовий до того, що якщо не вийде з різних причин, ми зможемо провести багатогодинні розмови і постаратися зрозуміти один одного", - каже Зеленський.

Він зазначив, що під час цих розмов було досягнуто прогресу в багатьох питаннях, насамперед у донесенні деталей війни та українського бачення ситуації.

"Я не знаю, як це сприйме сторона агресії у зв’язку з результатами наших розмов. Важливо, що нас почули. Я глибоко розумію деталі цієї війни, і дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі ці деталі", - наголосив Зеленський.

Він окремо підкреслив, що питання поступок для України не є актуальним, а територіальне питання залишається принциповим і болючим.

"Є деякі речі, які, на мою думку, деструктивні і точно нам не допоможуть. Важливо, що сьогодні я їх не бачу в нових редакціях документів. Для мене це важливо, бо гідність це важливо. І питання поступок точно не актуальне. Я вважаю, що питання території - болюче", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна розуміє чого хоче Росія, однак через це у перемовинах не можливо рухатись далі. Однак важливо, щоб і американські партнери розуміли позицію України щодо цього.

"У нас різні позиції з Росією щодо території. Це також потрібно розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми один одного почули (Україна та США - ред.). І я думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я хотів би, щоб у цих питаннях США продовжували працювати у форматі медіації. Це матиме важливі перспективи для нас", - підкреслив він.