Зеленський пояснив, про який прогрес говорив Віткофф: питання поступок не стоїть
У заяві щодо прогресу у перемовинах між Україною та США йдеться не про поступки з боку Києва, а про глибше розуміння української позиції американською стороною.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
За словами Зеленського, нещодавні багатогодинні зустрічі з командою США, зокрема зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, стали першими переговорами у такому форматі безпосередньо з українським керівництвом. До цього американська команда проводила консультації як з українськими та європейськими представниками, так і з російською стороною.
"Я завжди дуже хотів, щоб ця команда приїхала в Україну, але був готовий до того, що якщо не вийде з різних причин, ми зможемо провести багатогодинні розмови і постаратися зрозуміти один одного", - каже Зеленський.
Він зазначив, що під час цих розмов було досягнуто прогресу в багатьох питаннях, насамперед у донесенні деталей війни та українського бачення ситуації.
"Я не знаю, як це сприйме сторона агресії у зв’язку з результатами наших розмов. Важливо, що нас почули. Я глибоко розумію деталі цієї війни, і дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі ці деталі", - наголосив Зеленський.
Він окремо підкреслив, що питання поступок для України не є актуальним, а територіальне питання залишається принциповим і болючим.
"Є деякі речі, які, на мою думку, деструктивні і точно нам не допоможуть. Важливо, що сьогодні я їх не бачу в нових редакціях документів. Для мене це важливо, бо гідність це важливо. І питання поступок точно не актуальне. Я вважаю, що питання території - болюче", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що Україна розуміє чого хоче Росія, однак через це у перемовинах не можливо рухатись далі. Однак важливо, щоб і американські партнери розуміли позицію України щодо цього.
"У нас різні позиції з Росією щодо території. Це також потрібно розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. Я радий, що ми один одного почули (Україна та США - ред.). І я думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я хотів би, щоб у цих питаннях США продовжували працювати у форматі медіації. Це матиме важливі перспективи для нас", - підкреслив він.
Переговори України та США
14–15 грудня у Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
Як повідомляє The Wall Street Journal, під час зустрічі 14 грудня американські представники не продемонстрували готовності до компромісів і наполягали на якнайшвидшому укладенні мирної угоди, яку у Вашингтоні хотіли б бачити до кінця року. Перемовини, за даними видання, мали напружений характер.
Ключовою точкою розбіжностей стало територіальне питання. За інформацією AFP, США наполягали на відмові України від Донбасу, зокрема на виведенні військ із Донецької області. Зеленський відкинув такий підхід, наголосивши, що припинення вогню можливе лише без територіальних поступок.
Водночас неназваний американський чиновник заявив, що під час переговорів вдалося узгодити близько 90% питань. За його словами, президент США Дональд Трамп задоволений результатами й планує зателефонувати Зеленському та європейським лідерам після завершення зустрічей 15 грудня.
Станом на зараз відомо, що переговори української та американської делегацій у Берліні тривають, однак без участі Зеленського.