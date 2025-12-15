Зеленский объяснил, о каком прогрессе говорил Уиткофф: вопрос уступок не стоит

В заявлении о прогрессе в переговорах между Украиной и США речь идет не об уступках со стороны Киева, а о более глубоком понимании украинской позиции американской стороной.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По словам Зеленского, недавние многочасовые встречи с командой США, в частности со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, стали первыми переговорами в таком формате непосредственно с украинским руководством. До этого американская команда проводила консультации как с украинскими и европейскими представителями, так и с российской стороной.

"Я всегда очень хотел, чтобы эта команда приехала в Украину, но был готов к тому, что если не получится по разным причинам, мы сможем провести многочасовые разговоры и постараться понять друг друга", - говорит Зеленский.

Он отметил, что во время этих разговоров был достигнут прогресс во многих вопросах, прежде всего в донесении деталей войны и украинского видения ситуации.

"Я не знаю, как это воспримет сторона агрессии в связи с результатами наших разговоров. Важно, что нас услышали. Я глубоко понимаю детали этой войны, и очень важно, что коллеги из Соединенных Штатов Америки услышали все эти детали", - подчеркнул Зеленский.

Он отдельно подчеркнул, что вопрос уступок для Украины не является актуальным, а территориальный вопрос остается принципиальным и болезненным.

"Есть некоторые вещи, которые, по моему мнению, деструктивные и точно нам не помогут. Важно, что сегодня я их не вижу в новых редакциях документов. Для меня это важно, потому что достоинство это важно. И вопрос уступок точно не актуален. Я считаю, что вопрос территории - болезненный", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина понимает чего хочет Россия, однако из-за этого в переговорах невозможно двигаться дальше. Однако важно, чтобы и американские партнеры понимали позицию Украины по этому поводу.

"У нас разные позиции с Россией по территории. Это также нужно понимать и абсолютно открыто об этом говорить. Я рад, что мы друг друга услышали (Украина и США - ред.). И я думаю, что американская сторона, как медиатор, будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я хотел бы, чтобы в этих вопросах США продолжали работать в формате медиации. Это будет иметь важные перспективы для нас", - подчеркнул он.