Зеленский объяснил, почему именно Корецкий должен возглавить Кабмин
Сергей Корецкий является наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам.
"Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что сегодня у Корецкого состоится заседание с фракцией "Слуга народа", где он обсудит детали, в которые уже входит будущий состав министров.
Напомним, по данным источников РБК-Украина, основным кандидатом на должность премьер-министра остается Сергей Корецкий. В то же время официального представления его кандидатуры пока не было.
Ожидается, что вопрос назначения нового главы правительства Верховная Рада рассмотрит уже в четверг, 16 июля.
Сегодня Корецкий встретился с депутатами фракции "Слуга народа" как претендент на должность главы правительства. Президент Владимир Зеленский не участвовал в этой встрече.
Кроме того, утром состоялось еще одно закрытое совещание, посвященное формированию нового состава Кабмина. В ней приняли участие экс-премьер Юлия Свириденко, руководство Рады и фракции "Слуга народа", а также глава Офиса президента Кирилл Буданов.