Зеленский объяснил, почему именно Корецкий должен возглавить Кабмин

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

"Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что сегодня у Корецкого состоится заседание с фракцией "Слуга народа", где он обсудит детали, в которые уже входит будущий состав министров.