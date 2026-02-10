Росія використовує файли Епштейна для фейків про Україну, - ЦПД

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Технологія "вірусного" фейку

За словами Коваленка, росіяни застосовують метод імітації авторитетних медіа. Вони використовують логотипи та сторінки таких видань, як Washington Post або Reuters, розганяючи свої фейки від їхнього імені.

"Це вірусна дезінформація, вона традиційно спрацьовує тоді, коли є великий масив даних, дуже важкий для звичайного читача, який не піде перевіряти", - пояснив глава ЦПД.

Дискредитація за темою торгівлі дітьми

Одним із ключових напрямів маніпуляцій із "файлами Епштейна" є звинувачення України в нібито торгівлі дітьми. У РНБО наголошують: Росія робить це навмисно, щоб "перебити" тему власних злочинів.

Головна мета росіян - дискредитувати зусилля України з повернення дітей, викрадених Росією.

Проблема готовності Європи

Коваленко підкреслив, що європейські країни не повною мірою усвідомлюють загрозу такої інформаційної війни.

За його словами, в Європі досі панує думка, що вони не перебувають у стані війни з РФ в інформаційному просторі, хоча реальність свідчить про протилежне.

Наразі ЦПД спільно з міжнародними партнерами працює над поширенням правдивої інформації та розкриттям стратегії російських маніпуляторів.