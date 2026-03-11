ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду

06:28 11.03.2026 Ср
2 мин
РФ имеет большое влияние на Ближнем Востоке, в Китае, в Европе и так далее и на это уходит очень много денег. Это новая стратегия гибридной во
aimg Маловичко Юлия
Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сейчас Кремль работает на пределе, постоянно распространяя дезинформацию.
При этом в Европе много кто повторяет эту фейковую информацию слово в слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства Владимиром Зеленским.

"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас?
Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону,
не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А у России это есть", - заявил президент.

По его словам,у РФ есть дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.
Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые лидеры думают, что у них влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние.
Я думаю, на Ближнем Востоке, они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.

Он подытожил, что Москва также имеет одно из крупнейших влияний на Китай и Индию.

"Так что это инструмент их нарративов", -подчеркнул Зеленский.

Пропаганда РФ


Как известно, у российской пропаганды очень большой спектр выдумок, навязывание своих идей и т.д. Например, во время войны, которая уже четвертый год проходит в Украине, россияне придумывают истории об дискредитирующих их украинских военных.

Или недавно "Центр Дезинформации Украины" сообщал, что в сети завирусилось видео, где наших солдат изображают слишком толстыми, с помощью ИИ, как и депутатов. Это задуманно спровоцировать народ на отвращение к своим же гражданам, украинцам.

Также РБК-Украина писала, что пропаганда Кремля придумала: Украина замешана в файлах сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Пропагандист
Новости
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко