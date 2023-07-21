Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося

"У нас були плани почати його (контрнаступ, - ред.) навесні, але ми не розпочали, бо, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів і озброєння, не було достатньо правильно навчених бригад - я маю на увазі, правильно навчених цій зброї", - заявив він.

За словами Зеленського, пізній контрнаступ дав час російським загарбникам замінувати території та побудувати кілька ліній оборони.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати - і це правда, яку поділяють усі експерти, - що це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони. У них було трохи більше часу, ніж потрібно; завдяки цьому вони побудували всі ці лінії. І справді, у них було багато мін на наших полях. Через це більш повільний темп наших контрнаступальних дій", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що, незважаючи на труднощі, українські захисники просуваються вперед.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свій персонал, своїх військовослужбовців, не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно вели наступальні дії", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що Сили оборони наближаються до того, щоб набрати темп у контрнаступі.

"Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо деякими мінними ділянками і розміновуємо ці ділянки", - наголосив він.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах . За останній тиждень ЗСУзвільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні .

При цьому в Раді національної безпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України . Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом .

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