Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось

"У нас были планы начать его (контрнаступление, - ред.) весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад - я имею в виду, правильно обученных этому оружию", - заявил он.

По словам Зеленскому, позднее контрнаступление дало время российским захватчикам заминировать территории и построить несколько линий обороны.

"Поскольку мы начали немного поздно, можно сказать - и это правда, которую разделяют все эксперты, - что это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны. У них было немного больше времени, чем нужно; благодаря этому они построили все эти линии. И действительно, у них было много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что, несмотря на трудности, украинские защитники продвигаются вперед.

"Мы не хотели терять своих людей, свой персонал, своих военнослужащих, не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что Силы обороны приближаются к тому, чтобы набрать темп в контрнаступлении.

"Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти участки", - подчеркнул он.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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