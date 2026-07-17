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Зеленський повернув Качку на стару посаду, але тепер буде і ще одне завдання

12:00 17.07.2026 Пт
2 хв
Посадовець поєднуватиме дві дуже відповідальні ролі
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський повернув Качку на стару посаду, але тепер буде і ще одне завдання Фото: Тарас Качка (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Тарас Качка поєднуватиме роботу з ЄС із функцією торговельного представника України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що Київ очікує на рішення ще по чотирьох кластерах. За його словами, Качка зможе найефективніше реалізувати це в представництві України в ЄС - в Брюсселі.

"Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вже вдалося досягти важливих результатів, однак тепер необхідно активізувати секторальну та більш деталізовану роботу для просування переговорів щодо вже відкритих кластерів у процесі вступу України до ЄС.

За його словами, також слід посилити комунікацію як з інституціями Євросоюзу, так і з урядами держав-членів, щоб відкрити наступні переговорні кластери.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сьогодні обговорить з керівником Офісу президента Кирилом Будановим і дипломатичною командою України перезавантаження українських закордонних представництв.

РБК-Україна також писало, хто увійшов до складу нового Кабінету міністрів Сергія Корецького та які посади залишаються вакантними.

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