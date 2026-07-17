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Зеленский вернул Качку на старую должность, но теперь будет и еще одна задача

12:00 17.07.2026 Пт
2 мин
Чиновник будет совмещать две очень ответственные роли
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский вернул Качку на старую должность, но теперь будет и еще одна задача Фото: Тарас Качка (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Тарас Качка будет совмещать работу с ЕС с функцией торгового представителя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Киев ожидает решения еще по четырем кластерам. По его словам, Качка сможет эффективнее всего реализовать это в представительстве Украины в ЕС - в Брюсселе.

"Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами", - сказал президент.

Зеленский отметил, что уже удалось добиться важных результатов, однако теперь необходимо активизировать секторальную и более детализированную работу по продвижению переговоров по уже открытым кластерам в процессе вступления Украины в ЕС.

По его словам, также следует усилить коммуникацию как с институциями Евросоюза, так и с правительствами государств-членов, чтобы открыть следующие переговорные кластеры.

Напомним, Зеленский заявил, что сегодня обсудит с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и дипломатической командой Украины перезагрузку украинских зарубежных представительств.

РБК-Украина также писало, кто вошел в состав нового Кабинета министров Сергея Корецкого и какие должности остаются вакантными.

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