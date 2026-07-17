Зеленский вернул Качку на старую должность, но теперь будет и еще одна задача
Тарас Качка будет совмещать работу с ЕС с функцией торгового представителя Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что Киев ожидает решения еще по четырем кластерам. По его словам, Качка сможет эффективнее всего реализовать это в представительстве Украины в ЕС - в Брюсселе.
"Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами", - сказал президент.
Зеленский отметил, что уже удалось добиться важных результатов, однако теперь необходимо активизировать секторальную и более детализированную работу по продвижению переговоров по уже открытым кластерам в процессе вступления Украины в ЕС.
По его словам, также следует усилить коммуникацию как с институциями Евросоюза, так и с правительствами государств-членов, чтобы открыть следующие переговорные кластеры.
Напомним, Зеленский заявил, что сегодня обсудит с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и дипломатической командой Украины перезагрузку украинских зарубежных представительств.
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