Зеленський порадив чиновникам у Кремлі шукати бомбосховища

За його словами, наразі Україна має явну підтримку президента США Дональда Трампа в ударах по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та збройові заводи.

Він також додав, що якщо Україна отримає додаткову зброю великої дальності від США та використає її. Однак він не сказав про яку саме зброю йдеться, додавши, що Трамп відповів йому: "Ми попрацюємо над цим".

Окрім цього Зеленський зауважив, що Україна не буде бомбити цивільне населення, тому що "ми не терористи". Але він натякнув, що центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не припинять війну, це їм у будь-якому разі знадобиться. Вони мають знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми відповімо їм", - сказав він.

Удари по РФ

Слід зауважити, що в Росії майже щодня повідомляють про атаки українських дронів. Сили оборони завдають ударів по об’єктах, які підтримують або забезпечують роботу окупаційної армії - зокрема по нафтобазах, НПЗ, оборонних заводах, стратегічних підприємствах і логістичних вузлах.

Нагадаємо, у листопаді минулого року США дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії. А вже у ніч на 19 листопада ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт у Брянській області.

Пізніше ЗМІ писали, що аналогічний дозвіл дали уряди Великої Британії та Франції, оборонні концерни яких виробляють цей тип ракет, але обмежили використання лише Курською областю.

20 листопада стало відомо, що ЗСУ вперше застосували Storm Shadow по території РФ.