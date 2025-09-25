Зеленский посоветовал чиновникам в Кремле искать бомбоубежища

По его словам, сейчас Украина имеет явную поддержку президента США Дональда Трампа в ударах по российским целям, таким как энергетическая инфраструктура и оружейные заводы.

Он также добавил, что если Украина получит дополнительное оружие большой дальности от США и использует его. Однако он не сказал о каком именно оружии идет речь, добавив, что Трамп ответил ему: "Мы поработаем над этим".

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что "мы не террористы". Но он намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им", - сказал он.

Удары по РФ

Следует заметить, что в России почти ежедневно сообщают об атаках украинских дронов. Силы обороны наносят удары по объектам, которые поддерживают или обеспечивают работу оккупационной армии - в частности по нефтебазам, НПЗ, оборонным заводам, стратегическим предприятиям и логистическим узлам.

Напомним, в ноябре прошлого года США разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России. А уже в ночь на 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.

Позже СМИ писали, что аналогичное разрешение дали правительства Великобритании и Франции, оборонные концерны которых производят этот тип ракет, но ограничили использование только Курской областью.

20 ноября стало известно, что ВСУ впервые применили Storm Shadow по территории РФ.