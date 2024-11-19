Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу боєприпасів у Брянської області: що уразили

Сили оборони України завдали повторний удар по складу боєприпасів у Брянської області. Зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Генштаб ЗСУ .

"У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме", - додали у Генштабі.

Раніше про удар про по складу боєприпасів у Брянської області повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами до їх систем. Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

Перший удар

Нагадаємо, 9 жовтня цей арсенал у Брянській області був атакований дронами, що офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

На території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

Під час атаки вибухи було зафіксовано на території об'єкта. Після цього місцева влада перекрила дороги в районі арсеналу.