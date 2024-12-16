Трамп припустив скасування дозволу на удари України вглиб РФ західною зброєю

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу перед журналістами.

За словами Трампа, адміністрація Байдена не повинна була дозволяти Україні завдавати ударів углиб РФ.

"Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 кілометрів по Росії. Як на мене, це погано", - сказав Трамп.

На його думку, саме це рішення нібито втягнуло КНДР у війну проти України. Однак варто зауважити, що ЗМІ почали писати про присутність північних корейців у Росії раніше, аніж США надали дозвіл на далекобійні удари по країні-агресорці.

"Це залучило північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу (скасувати рішення щодо ударів вглиб Росії західною зброєю - ред.)", - зазначив Трамп.

Дозвіл на удари далекобійними ракетами по РФ

Раніше ми писали, що 18 листопада США дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії. А вже у ніч на 19 листопада ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт у Брянській області.

Також відомо, що адміністрація Байдена дозволила бити по російських тилах крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP, що містять американські компоненти.