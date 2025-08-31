Зеленський після розмови з Сирським анонсував нові удари вглиб Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Президент заслухав доповідь Сирського щодо фронту. Головна увага - Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат.

Як зазначив глава держави, загалом по фронту тільки за вісім місяців 2025 року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч військових. Найбільших втрат окупанти зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань.

"На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати", - додав президент.

Зеленський та Сирський також проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта, ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - наголосив він.

Зеленський також відзначив українських військових за результатами бойових дій на цьому тижні: