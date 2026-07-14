Зеленський попередив про небезпечні кроки Путіна у разі поразки

За словами глави держави, якщо Москва не здобуде перемоги в Україні, російський диктатор "стане дуже небезпечним, і не лише для нас".

"Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що країна-агресорка може спробувати втягнути у конфлікт більше країн.

Чи можливе припинення вогню

Коментуючи ймовірність перемир'я, Зеленський зазначив, що припинення вогню можливе, але досягти його зараз надзвичайно складно.

"Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона - Росія, - яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах", - наголосив президент.

Крім того, глава держави назвав Путіна брехуном у питаннях можливого перемир'я. За його словами, главі Кремля потрібна лише перемога.