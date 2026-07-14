Зеленский предупредил об опасных шагах Путина в случае поражения

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на новую эскалацию и напасть на другие страны, если не достигнет своих целей в войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, о президенте Владимире Зеленском заявил в интервью BFMTV.
По словам главы государства, если Москва не одержит победу в Украине, российский диктатор "станет очень опасным, и не только для нас".
"Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что страна-агрессор может попытаться вовлечь в конфликт больше стран.
Комментируя вероятность перемирия, Зеленский отметил, что прекращение огня возможно, но достичь его сейчас очень сложно.
"Нам необходимо положить конец этой войне. И есть одна сторона - Россия, - которая этого не хочет. Они демонстрируют это только на словах", - подчеркнул президент.
Кроме того, глава государства назвал Путина лжецом в вопросах возможного перемирия. По его словам, главе Кремля нужна только победа.
Напомним, страна-агрессор недавно снова вспомнила о Третьей мировой войне и ядерном оружии как своих "козырях". В частности, прессекретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова применить ядерное оружие, если ее существованию будет угроза.
Напомним, ранее прессекретарь главы Кремля заявил, что "СВО" якобы изначально планировалась как операция, но сейчас это уже настоящая война из-за вмешательства Запада.