Зеленский предупредил об опасных шагах Путина в случае поражения

По словам главы государства, если Москва не одержит победу в Украине, российский диктатор "станет очень опасным, и не только для нас".

"Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что страна-агрессор может попытаться вовлечь в конфликт больше стран.

Возможно ли прекращение огня

Комментируя вероятность перемирия, Зеленский отметил, что прекращение огня возможно, но достичь его сейчас очень сложно.

"Нам необходимо положить конец этой войне. И есть одна сторона - Россия, - которая этого не хочет. Они демонстрируют это только на словах", - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства назвал Путина лжецом в вопросах возможного перемирия. По его словам, главе Кремля нужна только победа.