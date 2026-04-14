Зеленський попередив про можливі затримки ракет для Patriot: у чому причина

За словами президента, ризик затримок у постачанні ракет до систем ППО України, зокрема PAC-3, існує через ситуацію на Близькому Сході.

"Я боюся, що вони можуть повільно передавати нам ці ракети, навіть за європейські гроші", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Київ вже працює з партнерами, зокрема країнами Близького Сходу та Європи, щоб знайти альтернативні джерела постачання та посилити захист українського неба.

Дефіцит ракет до Patriot

Нагадаємо, на поатку конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.

Через це Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд долаів для фінансування війни проти Ірану. Це свідчить про масштаб потреб США та стрімке зростання витрат на ведення кампанії.

Згідно з підрахунками, за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме кількох років.