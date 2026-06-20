Зеленский предупредил Беларусь о серьезных последствиях из-за помощи оккупантам
Россия развернула в Беларуси четыре ретранслятора для корректировки ударов дронов по украинским городам. Киев предупредил Минск о серьезных последствиях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Четыре ретранслятора на границе
По словам президента, вдоль украинской границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает россиянам корректировать удары беспилотниками.
Разведке известно о четырех таких ретрансляторах в Гомельской и Брестской областях.
Именно с помощью этой техники оккупанты атаковали Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, нацеливаясь на энергетику, железную дорогу и гражданские объекты.
"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", - подчеркнул глава государства.
Промышленность и топливо для оккупантов
Украина также отслеживает каждое белорусское предприятие, которое работает на российскую армию и поставляет компоненты для бронетехники и ракетных систем.
Еще одним фактором прямого втягивания в войну является обеспечение захватчиков топливом. По данным Киева, в течение января - мая поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, а дизельного топлива - втрое по сравнению с прошлым годом.
Зеленский добавил, что по неофициальным каналам фактическое руководство Беларуси заявляет о своей позиции против войны, однако реальные действия страны должны это подтвердить.
Что предшествовало ультиматуму
Напомним, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за свои резкие высказывания в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Свои оскорбления в адрес украинского президента он объяснил реакцией на якобы угрозы Киева нанести удары по 500 целям на территории Беларуси. При этом диктатор призвал главу государства "успокоиться".
Реагируя на этот шаг Минска, Владимир Зеленский выдвинул Беларуси жесткий ультиматум и дал Лукашенко ровно неделю, чтобы убрать спецтехнику из приграничных областей. Президент Украины подчеркнул, что "никто не обижается просто на слова", поэтому от соседней страны ждут реальных действий.
Как впоследствии пояснил источник РБК-Украина в Силах обороны, Киев требует демонтировать российские ретрансляторы. Именно это оборудование и белорусские средства связи оккупанты используют для корректировки ударов дронов-камикадзе "Шахед" по территории Украины. Другой военной техники или сил поражения у границы пока нет.