Зеленский предупредил Беларусь о серьезных последствиях из-за помощи оккупантам

Россия развернула в Беларуси четыре ретранслятора для корректировки ударов дронов по украинским городам. Киев предупредил Минск о серьезных последствиях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

Четыре ретранслятора на границе

По словам президента, вдоль украинской границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, которое помогает россиянам корректировать удары беспилотниками.

Разведке известно о четырех таких ретрансляторах в Гомельской и Брестской областях.

Именно с помощью этой техники оккупанты атаковали Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, нацеливаясь на энергетику, железную дорогу и гражданские объекты.

"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", - подчеркнул глава государства.

Промышленность и топливо для оккупантов

Украина также отслеживает каждое белорусское предприятие, которое работает на российскую армию и поставляет компоненты для бронетехники и ракетных систем.

Еще одним фактором прямого втягивания в войну является обеспечение захватчиков топливом. По данным Киева, в течение января - мая поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, а дизельного топлива - втрое по сравнению с прошлым годом.

Зеленский добавил, что по неофициальным каналам фактическое руководство Беларуси заявляет о своей позиции против войны, однако реальные действия страны должны это подтвердить.