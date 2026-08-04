Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Служба безпеки України повинна провести нові операції для ослаблення Росії, а також очистити власну внутрішню структуру.
З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами глави держави, 4 серпня він заслухав доповідь щодо українських операцій із протидії російській агресії.
Зеленський підтвердив, що хороші результати знову демонструє Служба безпеки України.
"Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Також погодив керівнику СБУ подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну", - заявив Зеленський.
На цьому тлі президент висловив вдячність усім співробітникам СБУ, які справді захищають державу та її громадян.
Що важливо розуміти, саме 4 серпня завершується 40-денна операція СБУ для ослаблення Росії. Її наказав провести Володимир Зеленський.
До речі, раніше ми розповідали, які російські цілі СБУ "вполювала" протягом минулого тижня.
Ба більше, стало відомо, як Служба безпеки протягом однієї ночі уразила три НПЗ Росії на відстані майже 1600 км.
Також з'ясувалося, що Зеленський влаштував масштабні кадрові перестановки в СБУ.