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Зеленский пообещал отреагировать на ситуацию с телемостом

Новости » Политика    08.07.2019 - 12:28
Зеленский пообещал отреагировать на ситуацию с телемостом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отреагировать на ситуацию с телемостом с Россией. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Наша реакция будет соответствующей ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины. Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам, особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас, вы не собственность, вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть, вы тоже слуги народа", - заявил он.

 
Звернення Президента України Володимира Зеленського. 08.07.2019.

Звернення Президента України Володимира Зеленського.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 8 липня 2019 р.

Также он назвал телемост дешевым пиаром перед выборами и еще одной попыткой РФ поделить украинцев на "два лагеря".

Отметим, из-за ситуации с телемостом, СБУ предложила Зеленскому собрать внеочередное заседание СНБО. 

В свою очередь, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России". В Национальном союзе журналистов Украины осудили такое решение NewsOne и призвали пересмотреть проведения телемоста с Россией.

РБК-Украина писало, что в СНБО также прокомментировали ситуацию с телемостом. По словам секретаря СНБО, Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами.

Зеленский предложил Путину новый формат переговоров Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация
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