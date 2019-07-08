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НСЖУ призывает NewsOne пересмотреть решение о телемосте с Россией

Новости » Политика    08.07.2019 - 11:27
НСЖУ призывает NewsOne пересмотреть решение о телемосте с Россией
Фото: Сергей Томиленко (Униан)

В НСЖУ призывают NewsOne придерживаться действующего законодательства и норм медиарегулирования

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом и государственным российским телеканалом. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

Томиленко призывает NewsOne придерживаться действующего законодательства и норм медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов. НСЖУ призывает телеканал как можно скорее пересмотреть свое решение относительно проведения телемоста с каналом "Россия24".

"Наша позиция однозначна - "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине" (цитата из заявления Правления НСЖУ, апрель 2018). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, вместе с тем возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом", - говорится в сообщении.

Отметим, секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. В СНБО работают над решениями.

В свою очередь, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".

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