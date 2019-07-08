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Зеленський пообіцяв відреагувати на ситуацію з телемостом

Новини » Політика    08.07.2019 - 12:28
Зеленський пообіцяв відреагувати на ситуацію з телемостом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликав українців зберігати спокій

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відреагувати на ситуацію з телемостом з Росією. Про це він заявив у своєму відеозверненні в Facebook.

Він закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

"Наша реакція буде відповідною заради збереження спокою, порядку та інформаційної безпеки України. Окремо хочу звернутися до українських журналістів, особливо до журналістів цих каналів. Хтось купив канали, але не вас, ви не власність, ви не колекція Медведчука і не слуги Рабиновича. Ви четверта влада, ви теж слуги народу", - заявив він.

 
Звернення Президента України Володимира Зеленського. 08.07.2019.

Звернення Президента України Володимира Зеленського.

Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 8 липня 2019 р.

Також він назвав телеміст дешевим піаром перед виборами і ще однією спробою РФ поділити українців на "два табори".

Відзначимо, через ситуацію з телемостом, СБУ запропонувала Зеленському зібрати позачергове засідання РНБО.

У свою чергу, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії". У Національній спілці журналістів України засудили таке рішення NewsOne і закликали переглянути проведення телемосту з Росією.

РБК-Україна писало, що в РНБО також прокоментували ситуацію з телемостом. За словами секретаря РНБО, Україні пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філією в Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами.

Зеленський запропонував Путіну новий формат переговорів Зеленський назвав телеміст дешевим піаром перед виборами
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