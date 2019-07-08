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СБУ просит Зеленского собрать СНБО из-за телемоста с Россией

Новости » Политика    08.07.2019 - 11:58
СБУ просит Зеленского собрать СНБО из-за телемоста с Россией
Фото: Иван Баканов (УНИАН)

На заседании СНБО предлагается ввести соответствующие санкции

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед президентом Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО из-за проведения телемоста с РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По его словам, СБУ направила руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - подчеркнул Баканов.

СНБО предлагается ввести санкции в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим указом президента. Также Баканов обратился к Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы она предупредила телеканалы о возможности введения штрафных санкций против них.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий сегодня заявил, что проведение телемоста с Россией является откровенной провокацией пророссийских сил. Он призвал Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины.

В свою очередь, Национальный союз журналистов Украины призывал NewsOne просмотреть проведения телемоста с Россией.

По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, Украине предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. В СНБО работают над решениями.

Напомним, телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".

Парубий просит СБУ и Нацраду вмешаться в ситуацию с телемостом НСЖУ призывает NewsOne пересмотреть решение о телемосте с Россией
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