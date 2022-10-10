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Зеленський поговорив з Трасс: розраховує на лідерство Британії у прикритті нашого неба

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Понеділок 10 жовтня 2022 18:01
Зеленський поговорив з Трасс: розраховує на лідерство Британії у прикритті нашого неба Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна розраховує на лідерство Великої Британії в оборонної підтримці нашої держави та прикритті неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Так, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

"Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба", - написав він за підсумками розмови.

Президента також обговорив з Трасс подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла, що мирна угода між Україною та Росією не повинна включати земельні компроміси.

Окрім того, Британія не визнає спроб Путіна щодо силового захоплення територій України та вимагає притягнути його до відповідальності.

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