Мирна угода між Росією та Україною не повинна включати компроміс територіями, - Трасс

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила про свою впевненість у перемозі України у війні проти Росії. Додала, що мирна угода між країнами не повинна включати земельні компроміси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardia n .

Під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії в Бірмінгемі, Трасс заявила, що український народ бореться не лише за свою безпеку, але й за безпеку Британії та демократію в усьому світі.

Трасс переконана у тому, що незаконна анексія головою Кремля Володимиром Путіним, є останнім актом у його компанії з підриву демократії та порушення міжнародного права.

"Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською землею. Вони пропонують заплатити життями українців за ілюзію миру. Ми будемо стояти з нашими українськими друзями, скільки б часу це не зайняло. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", - заявив прем'єр Британії.