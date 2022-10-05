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Мирна угода між Росією та Україною не повинна включати компроміс територіями, - Трасс

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Середа 05 жовтня 2022 14:30
Мирна угода між Росією та Україною не повинна включати компроміс територіями, - Трасс Фото: Ліз Трасс, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила про свою впевненість у перемозі України у війні проти Росії. Додала, що мирна угода між країнами не повинна включати земельні компроміси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії в Бірмінгемі, Трасс заявила, що український народ бореться не лише за свою безпеку, але й за безпеку Британії та демократію в усьому світі.

Трасс переконана у тому, що незаконна анексія головою Кремля Володимиром Путіним, є останнім актом у його компанії з підриву демократії та порушення міжнародного права.

"Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче укласти угоду, яка торгує українською землею. Вони пропонують заплатити життями українців за ілюзію миру. Ми будемо стояти з нашими українськими друзями, скільки б часу це не зайняло. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", - заявив прем'єр Британії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на спробу Росії анексувати території України.

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