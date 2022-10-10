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Зеленский поговорил с Трасс: рассчитывает на лидерство Британии в прикрытии нашего неба

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Понедельник 10 октября 2022 18:01
Зеленский поговорил с Трасс: рассчитывает на лидерство Британии в прикрытии нашего неба Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Лиз Трасс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в оборонной поддержке нашего государства и прикрытии неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

"Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба", - написал он по итогам разговора.

Президент также обсудил с Трасс дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию.

Напомним, ранее Трасс заявляла, что мирное соглашение между Украиной и Россией не должно включать земельные компромиссы.

Кроме того, Британия не признает попыток Путина по поводу силового захвата территорий Украины и требует привлечь его к ответственности.

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Владимир Зеленский Великобритания
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