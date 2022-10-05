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У Британії закликали притягнути Путіна до відповідальності за анексію територій України

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Середа 05 жовтня 2022 16:29
У Британії закликали притягнути Путіна до відповідальності за анексію територій України Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британія не визнає спроб президента Росії Володимира Путіна щодо силового захоплення територій України та вимагає притягнути його до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Британії у Twitter.

МЗС наголошує, що незаконна анексія Росією українських території та її триваючі напади на цивільне населення є кричущим порушенням міжнародного права.

"Ми ніколи не визнаємо спроб силового захоплення території. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жорстокість", - зазначають у Британії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс зазначала, що Лондон ніколи не визнає спробу анексії окупованих територій.

Трасс також заявила, що мирна угода між Україною і Росією не повинна включати земельні компроміси.

Нагадаємо, Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.

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