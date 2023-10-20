Зеленський поговорив із Байденом, а Залужний відвідав Авдіївку: новини за 19 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський провів переговори з Байденом: обговорили ATACMS і не тільки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Однією з тем обговорень стали далекобійні ракети ATACMS.

Як зазначив Зеленський, він подякував Байдену за виконання нещодавніх оборонних домовленостей.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно використовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних можливостей", - уточнив президент.

Він розповів, що подякував президенту США і за нещодавній візит спецпредставника з відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого розпочалися переговори щодо використання російських активів.

Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто", - йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

"З командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", - додав головком ЗСУ.

Також Залужний провів роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах.

ЗСУ знищили вже п’ятий за останні 10 днів російський літак Су-25

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили понад 300 окупантів та ще один ворожий літак Су-25 - вже п’ятий за останні 10 діб.

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку - мають частковий успіх південно-західніше Вербового у Запорізькій області.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог не полишає спроб, за підтримки авіації оточити Авдіївку. Українські воїни відбили 3 атаки росіян та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, що збито у Донецькій області за останні 10 діб.

У Криму атаковані склади озброєння Чорноморського флоту РФ, - росЗМІ

У Криму у середу, 18 жовтня, були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ.

Російське видання з посиланням на джерела пише, що ввечері 18 жовтня одна з ракет влучила на територію військової частини 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем. Там знаходяться склади озброєння Чорноморського флоту Росії.

"Територію військової частини пошкоджено, одного військовослужбовця поранено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час ракетної атаки з будівель "МВС" Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських.

Рада схвалила держбюджет-2024 у першому читанні

Верховна рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2024 рік. Бюджет у першому читанні підтримали 285 депутатів.

Уряду рекомендують визначитися з доцільністю виділення коштів на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів та серіалів у складі бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії" (590 млн гривень) та у разі потреби зменшити відповідні витрати або скоротити їх у повному обсязі. На телефільми та серіали планували витратити 445 млн гривень.

Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ (МП) у першому читанні

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

При цьому проти голосували 11 представників "Платформи за життя та мир", 3 - "Відновлення України". Ще двоє нардепів утримались, а 17 - не голосували.

Вступ України до ЄС: Стефанішина розповіла, коли чекати на звіт Єврокомісії

Європейська комісія надасть звіт з оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС вже наступного місяця.

"Вже визначена дата такого звіту. Це 8 листопада цього року. Цей звіт буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан", - заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Стефанішина додала, що Україна продемонструвала найбільший прогрес та максимальну концентрацію на реалізації політичних зобов'язань для відкриття перемовин.

"Тому, я не маю сумнівів, що належне підґрунтя для такого рішення вже сформоване. Водночас найважливіша робота надалі буде полягати в столицях держав членів ЄС, які мають одноголосно ухвалити рішення про початок переговорного процесу", - підкреслила вона.

Замість Маляр. Стало відомо, хто відповідатиме за ЗМІ в Міноборони

Письменник та військовий Ілларіон Павлюк став новим начальником Управління преси та інформації Міноборони.

"Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду!", - йдеться у повідомленні.

Павлюк фактично займе місце Ганни Маляр, яка на посаді заступника Міноборони відповідала і за інформаційний напрямок, але була звільнена рішенням Кабінету міністрів 27 вересня разом з іншими заступниками попереднього міністра.

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до березня 2025 року

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.